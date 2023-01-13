香港至深圳廣州高鐵票連續多天售罄　赴港餘票充足

廣深港高鐵跨境列車將於下周日（15日）恢復營運，周四（12日）起已開始售票。內媒周五（13日）報道指，從中國鐵路12306網站查詢顯示，下周日至六（21日）連續一周，香港至深圳的車票均已售罄；下周日至本月24日連續10天，香港至廣州的車票均已售罄。從廣州或深圳前往香港的餘票則仍充足。

內媒記者在周四開售後不久發現，下周日通車首日廣州出發到香港西九龍站的車票還有不少，而從香港到廣州的車票不少車次已顯示只剩下幾張二等票，十來分鐘後不少車次的車票更全部售罄。到下午1時，下周日當天香港西九龍站到廣州的車票已售罄。票價方面，除了廣州南站出發到香港西九龍站的一趟G6541次列車的二等座票為187元（人民幣，下同，217港元）外，廣州東站和廣州南站到香港西九龍站的二等座票價基本都是215元（約250港元）。

報道指出，周四中午12時開啟售票後不久，12306網站一度出現故障，廣深以及香港之間的高鐵車票無法查詢顯示。多名用戶表示無法購買廣深港高鐵車票，但也有用戶在網站能查詢購買。12306網站客服表示，目前廣州和深圳之間的高鐵售票正常，部分用戶無法購票可能是由於系統或網絡問題，建議多次刷新。