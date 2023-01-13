王文濤晤美中貿委會會長　斥對華設限損中美利益

中國商務部長王文濤周四（12日）以視像形式會見美中貿委會會長艾倫（Craig Allen），雙方討論中美經貿關係、中國擴大開放等議題。王文濤指，美國政府以「戰略競爭」定義中美關係，對華採取一系列貿易投資限制措施和保護主義做法，損害兩國企業和民眾的利益。

王文濤表示，中國商務部願與美方相關部門按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，求同存異，進行理性、務實和專業的溝通，推動合作並為雙邊關係注入積極動力。他強調中美雙方擁有廣泛共同利益和合作空間，希望美方正確看待中國發展給美國以至世界帶來的機遇，按照兩國元首指明的方向，推動中美經貿關係早日重回正軌。中方願常態化聽取包括美資在內的外資企業意見，不斷完善市場化、法治化、國際化的營商環境。

艾倫表示，兩國元首早前在印尼峇里島進行坦誠、深入、建設性溝通，令美工商界倍感振奮。他希望雙方從一些具體問題入手，加強溝通合作，增強互信；又指美中貿委會長期以來致力推動兩國工商界交流，願繼續支持兩國企業開展合作，為雙方務實合作創造良好環境。