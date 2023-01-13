內地未見新變種新冠　福田口岸出入境增幅最大

國務院聯防聯控機制周五（13日）召開新聞發布會，介紹優化中外人員往來管理措施有關情況。內地自周日（8日）實施優化移民管理的政策措施以來，出入境人數呈穩步增長、有序恢復的態勢。自實施首日至周四（12日），全國移民管理機構日均檢查出入境人員49萬人次，較實施前上升48.9%，是2019年同期的26.2%。其中陸路口岸深圳福田口岸增幅最大，日均2.1萬人次。

國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤表示，春節假期臨近，預計口岸將迎來人員出入境高峰。相關部門將加強通關查驗組織保障，中國公民出入境通關排隊不超過30分鐘，加強引導提示，加強通關流量監測。對於要求入境人員出示在登機前48小時核酸檢測報告，外交部領事司司長吳璽解釋，新冠變種Omicron的致病力減弱，但傳染性正在上升，特別是長途跨境旅行長時間處於密閉空間，感染風險很高，出示相關報告可確保防止病毒擴散。

針對變種病毒情況，中疾控病毒病所研究員陳操指出，自去年12月至周二（10日），內地已監測發現19種Omicron進化分支，其中以BA.5.2和BF.7為主，兩者相加相當於總數的97%。目前內地累計報告XBB本土病例16宗，暫沒有監測發現XBB.1.5的本土病例。吳璽強調，當前中國主流毒株與其他國家提交的中國感染旅客病毒基因序列一致，沒有發現新的變種病毒或者顯著突變。吳璽認為，個別國家對中方指摘、妄加揣測完全沒有道理，也是不科學和沒有依據。