北大報告：全國或有逾9億人染疫　76%認為比流感難受

內媒周五（13日）引述北京大學國家發展研究院報告指，截至周三（11日）全國新冠感染率累計約達到64%，感染人數或已逾9億。大部分受訪感染者出現發燒、咳嗽咳痰、鼻塞流涕、咽痛、味覺嗅覺改變、腹瀉等一種或多種症狀，有76%受訪感染者認為，感染新冠後比自己以前患過最嚴重的流感或感冒更難受。

北京大學國家發展研究院副教授馬京晶等人組成的課題組，近日發布一份新冠疫情感染報告，對本輪疫情的傳播特徵、民眾感染後的症狀、人群和地區間差異等開展系統分析。報告顯示，在「新十條」措施出台後大概13天、即上月20日，全國多地疫情已達峰，到上月底各地感染均已過峰。本輪累積感染率最高的前3名料為西部地區，第1名甘肅省約達91%，第2名雲南省約84%，第3名青海省約80%。馬京晶指出，雖然在網上北京、上海、廣東疫情聲量很大，但數據估計西部地區感染率可能更高。

研究團隊在疫情高峰期在全國進行問卷調查，共訪問11,443人。報告顯示，絕大部分受訪感染者都有一種或多種症狀，82%受訪者曾發燒，最為常見，近半數人持續發燒3天或以上，86%都要服退燒藥。分地區來看，北部地區更容易出現發燒，中部地區的咳嗽咳痰症狀更嚴重。全國樣本中約一半感染者在感染後5至7天症狀消失並轉為陰性（無感染），約20%感染者需要更久。