華駐美使館本月25日起　恢復領事證件大廳對外辦公

中國駐美大使館周五（13日）公布，自本月25日起恢復領事證件大廳對外辦公。惟有美媒報道，近日有不少在美華人發起請願，稱之前申請多次入境中國的「Q2簽證」被作廢，希望中國使館能恢復疫情前頒發的簽證。

華駐美使館公布，護照、旅行證申請及養老金資格審核仍通過「中國領事APP」線上辦理，毋須到證件大廳辦理。簽證、公證、認證申請則要前往證件大廳辦理，其中簽證申請人要登錄在線填寫簽證申請表，之後預約證件大廳現場遞交材料時間，中國簽證申請在線預約（AVAS）系統將於下周一（16日）開放預約功能。

華駐美使館和各領館日前發布關於最新簽證申請要求的通知，指2020年3月26日前頒發、仍在有效期內的多年多次赴華簽證仍暫停使用，有需要人士可辦理新簽證，暫不受理赴華旅遊、就醫事由的簽證申請。美媒周四（12日）報道，有華人成功申請到赴華新簽證，但原來仍在有效期內的多次赴華簽證被作廢。目前有逾3,000名華人簽請願書，目標是收集5,000個簽名，促使館盡快恢復以往所發簽證。