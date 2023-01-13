能源供應持續緊張　內地促民生用能禁限購停供

國務院新聞辦公室周五（13日）舉行新聞發布會，介紹做好能源保供確保溫暖過冬情況。會上提及去年國際能源供需形勢嚴峻複雜，能源供應持續緊張、價格大幅波動，內地能源供應亦受影響，保供難度和壓力明顯增加。目前內地供暖季煤炭日產量穩定在1,200萬噸以上，煤炭儲備能力建設大幅提升，政府可調度煤炭儲備5,000萬噸，全國統調電廠存煤保持在1.75億噸的高位。

內地要求經濟社會發展用能需求得到較好保障，供暖季以來，全國日均調度發電量236.2億千瓦時，最大日發電量255億千瓦時。國家發展改革委副主任連維良表示，目前離供暖季結束還有兩個多月，春節期間仍有冷空氣過程，後期的能源保供任務仍然繁重。當局要求，持續抓好能源增產增供，着力提高能源頂峰能力，保障好重點地區能源供應，加強進口資源組織，及堅決守好民生用能底線。

針對內地近日有煤改氣地區出現居民天然氣限購、斷供情況，連維良表示，國務院等部門對保暖保供個案問題高度重視，要求建立專門機制，監測和及時解決個案問題。當局已責成地方政府採取措施，予以糾正，涉及民生用能，絕對不能限購停供。為避免此問題再現，關鍵是要落實兩個責任，分別是屬地政府幫扶、監管和兜底保供責任，及能源供應企業的主體責任。