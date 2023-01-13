稱遭索1888萬人民幣禮金惹質疑　網民認老作

早前有內地網民在網上問「大家覺得江西的女生怎麼樣」，有人回應聲稱自己前女友的父母向他提出1,888萬元（人民幣，下同，約2,191萬港元）天價彩禮等要求，最終分手收場。其遭遇引起網絡熱議及質疑，但當事人周四（12日）承認情節是杜撰的，為此道歉。

該匿名用戶自稱是上海「土著」中產，在美國留學時與一名來自江西萍鄉的女留學生相識相戀，最終因結婚彩禮未談攏分手。他聲稱前女友父母向他提出天價彩禮，甚至要他把數千萬房產過戶到女方名下，並向女方上百個親戚每人給10萬元（11.6萬港元）利是等，令他無法接受。相關貼文引起議論，有網民提出質疑，甚至引來官方介入調查，目前貼文已被刪除。

該用戶周四晚在原話題下方發表致歉聲明，稱自己因感覺到大家對彩禮話題非常關注，於是用匿名帳號杜撰了上述故事，並糅合眾多網民貼文的衝突元素，稱意在了解大家對彩禮問題的看法。他指出，問題貼文在去年10月16日發布，與網民討論互動後他在同月23日刪文。他承認自己疏忽未考慮到網絡關注度突然增加，因此特地向所有網民以及江西萍鄉當地政府致歉。萍鄉市民政局綜合業務科工作人員表示，當局正開會討論此事，會在官網發表通報。