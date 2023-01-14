涉與已婚女官員偷歡　淮安副市長韋峰遭免職

江蘇省淮安市副市長韋峰日前傳出桃色醜聞，被指與揚州市廣陵區商務局副局長戴璐在婚房內偷歡，女方丈夫發現後拍下過程並舉報。淮安市第九屆人民代表大會常務委員會第八次會議於周五（14日）深夜通過，決定免去韋峰的淮安市副市長職務。

醜聞爆出後，江蘇省紀委監委和揚州市委高度重視，組織開展深入調查。經查，曾在揚州市工作的韋峰與戴璐存在生活作風問題，當局其後按程序追究二人紀律責任並建議免職。反腐專家、北京師範大學刑事法律科學研究院教授彭新林表示，二人屬於通姦行為，違反了生活紀律，而「建議免職」有約束力。韋峰此前曾在揚州任職，先後任揚州市江都區委副書記、區長，江都經濟開發區黨工委書記，高郵市委書記，揚州市人民政府黨組成員、揚州市廣陵區委書記等職務。

韋峰與戴璐曾共事，屬上下級關係。網上消息指，才結婚一年多的戴璐在閒置的新婚空房內與韋峰偷歡，她的丈夫在收到水電費帳單後察覺不對勁，因此設置監視器錄影，詎料拍下不堪畫面，決定拿着證據向官方舉報。據報官方起初未處理，在戴璐的丈夫把影片放上網後，事件才曝光。