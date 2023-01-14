堅決懲治金融腐敗　銀保監會要求鏟除監管內鬼

中國銀保監會黨委周五（13日）召開會議，回顧總結去年系統治黨和廉政建設工作，研究部署今年重點任務。會上要求堅決懲治金融風險亂象背後的腐敗，嚴查與股權亂象、投資亂象、監管套利等關聯的不法利益輸送問題，堅決剷除不法金融高管、不法企業主和監管「內鬼」的利益「黑三角」。

會議強調，2022年銀保監會黨委堅決有力抓好中央巡視整改，嚴格落實「地氈式」整改要求，推動巡視整改取得階段性成果。會上要求，今年要加大查辦腐敗案件力度，不斷提升防治風腐問題的工作效能；要堅決懲治政治問題和經濟問題交織的腐敗，嚴查利用監管審批權、檢查權、處罰權、接託管權等謀取私利的問題；要堅決懲治政商「旋轉門」、「逃逸式辭職」背後的腐敗，嚴查利用「權力餘溫」、「期權式腐敗」謀利等問題。

會議指出，系統各級紀委要加強自身建設，努力推進工作規範化、法治化、正規化，要完善制度規定，強化剛性約束。同時加強內部管理，強化權力制約，完善內控機制，主動接受黨內和社會各方面的監督；並要堅持嚴管嚴治，堅決防止利用監督執紀執法權和職務影響力謀取私利，堅決防治「燈下黑」。