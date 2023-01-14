遭旅遊局減薪　臨時工官方微博寸「降工資領頭羊」

山東省濟南市章丘區文化和旅遊局周四（12日）發文指「熱烈慶祝章丘文旅局成為章丘降工資的領頭羊」等內容，引起關注及熱論，貼文其後被刪除。章丘區文旅局周五（13日）回應指，事件是營運該微博帳戶的臨時工作人員操作失誤所致，該員工的確是減薪一員，降工資具體人數仍在核查。

網上流傳的截圖顯示，章丘區文旅局周四下午6時許在微博帳戶發文稱：「特大喜訊，熱烈慶祝章丘文旅局成為章丘降工資的領頭羊，雖然漲工資的事從來沒有，但是降工資這事絕對要沖在第一線。可喜可賀！」報道引述知情人士指，該員工是單位自己招的非在編，一直用做項目或領到的錢來發工資，但該項目持續縮減；當局今年受到財政、旅遊項目、上級撥款等多方面影響，相比往年工資有所下調。

章丘區文旅局工作人員回應指，該微博貼文未經審核，現已刪掉，對帶來的惡劣影響表示歉意。工作人員證實發文者為被減薪的非在編員工，因發牢騷而誤發貼文，「可能確實是降了幾百塊錢，他跟正式編制不一樣。我們單位知道了之後，第一時間讓他把消息撤回了」。領導層高度重視事件，正在調查整改中。