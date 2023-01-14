內地向農村發血氧儀　新冠藥莫諾拉韋首批通關

內地的新冠疫情持續，為解決農村地區醫療物資緊缺問題，國務院聯防聯控機制農村地區疫情防控工作專班近日協調對接多個部門，推動為農村地區每個村衞生室免費配備兩台指夾式血氧儀，為每個鄉鎮衞生院配備一台製氧機。另外，美國藥廠默沙東的新冠病毒治療藥物莫諾拉韋膠囊，周五（13日）在上海外高橋保稅區完成首批次進口通關。

受疫情影響，廣大農村地區對血氧儀、製氧機等醫療設備需求大，國家衞健委等多個部門本月5日以來，集中採購一批血氧儀優先向農村地區發貨，對接單位落實資金支持、開展採購工作，至今逾50%血氧儀已完成配送。農村地區疫情防控工作專班協調推動為每個鄉鎮衞生院配備一台制氧機，彙總832個脫貧縣11,534個鄉鎮衞生院資料，目前首批已發出；同時會同全國工商聯，為脫貧縣以外約2.5萬個鄉鎮衞生院配送製氧機。

國藥控股股份有限公司周五在上海外高橋保稅區分撥中心，舉行莫諾拉韋的中國首發儀式。首批藥物共15.5噸，經上海外高橋保稅區海關驗放後，於當日下午辦結進口通關手續出區，將投放內地市場。該公司還將根據市場需求，分批次開展該類新冠病毒治療藥物的進口，保障醫療物資供應。