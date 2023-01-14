陝西向民企派駐書記　輿論質疑干預運作

內媒報道，陝西省委組織部近日從省級有關部門、業務主管單位選派25名年輕幹部，赴25戶省內重點非公企業擔任駐企第一書記，稱助力非公黨建提升，助推民營企業發展。除了內地民企，有指外商、港澳台商主導企業均在列。惟此舉引起輿論質疑干預企業運作，搞翻版「公私合營」。內媒周五（13日）指出早有先例，有助企業紓困。

據報道，陝西省委上周四（5日）選派年輕的陝西省教育廳對外合作與交流處副處長、三級調研員張亮，作為派駐西安順豐速運有限公司的第一書記，當日多名官員陪同出席活動。被質疑與物流業毫無關聯的張亮表示，在未來一年的駐企工作中將虛心學習，認真了解企業需求。陝西省委強調，選派幹部駐企旨在指導企業完善組織體系，搭建交流合作平台，推動各項惠企政策落地落實等。

據報官媒前總編輯胡錫進周五曾發文評論，指非公企業黨組織的書記應由所在企業黨員投票選出來，陝西是在開創先例；又指向非公企業派駐的第一書記，會不會參與對企業經營的主導，有沒有那樣的能力，以及那樣做是否合法，都是問題。他直言，由於省委組織部的權威很高，這些派駐非公企業的第一書記自帶某種權威，如想直接參與、干預企業經營，應可做到。相關文章其後被刪除。