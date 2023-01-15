內地推農曆新年主題列車　設麻雀車卡爆紅

陝西省西安市近日網傳「在火車上打麻將（港稱打麻雀）」的影片，迅速引發關注。中國鐵路西安局集團有限公司（下稱國鐵西安局）上周五（13日）回應稱，這是一列「秦嶺冰雪遊」主題定制列車，列車上配置特色功能車廂，除備有麻雀枱外，還有卡拉OK、戲院、按摩椅等。列車另發售茶水、烤腸，甚至設有爆谷機。

影片所見，在一列行駛中的列車車廂內，擺放了3張麻雀枱，發文稱「第一次體驗火車上打麻將，好開心」。從去年農曆新年開始，國鐵西安局對9節車廂進行升級改造，分別設立淋浴車廂、餐車和娛樂車廂，並於同年5月正式上線營運，根據客流情況和需求配置到列車上。上月25日，國局西安局開行了陝西首列「秦嶺冰雪遊」主題列車，並配置上述定制車廂。

國鐵西安局人員李慕華稱，該主題列車的車票每張118元人民幣（約139港元），但車票無法在中國鐵路12306一站式票務平台上購買，而是透過各大旅行社報名，或者直接通過國鐵集團自營的旅行社內小程序購票。李慕華表示，目前上述旅遊專列只限在陝西行駛，至於面向省外的旅遊專列，或要等到今年3月之後。她表示，遊客對特色車廂都感覺新鮮，加上坐長途車比較無聊，列車上的娛樂設施經常處於爆滿的狀態。