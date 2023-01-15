新車劈價成燙手山芋　廣州二手車商拒收Tesla

美國電廠車製造商特斯拉（Tesla）早前宣布調低多款內地銷售電動車的售價，除引發車主不滿，更有二手車商揚言「不收特斯拉」。在廣東省廣州市番禺區，一家二手車場負責人上周五（13日）對內媒表示，收一輛該廠牌電動車平均要蝕3萬至4萬元（人民幣，下同，約3.5萬至4.7萬港元）。

長期從事電動車二手買賣的溫先生，在他經營的二手車場門外豎立起一幅巨型標語，寫着「不收特斯拉」。他表示，自從去年4、5月開始就沒收Tesla，原因是他認為該品牌電動車的性價比不足以支撐起它的價格，使得收車的商業風險系數非常高。溫先生認為，該廠牌電動車很多技術均未達到廠商描述的性能。而該廠牌的車型大小、電池續航里程以及用料，跟10多萬（約11.7萬港元）的「A級車」（即小型轎車）差不多。他指出，即使該廠宣布新車降價後，車輛性能方還是不足以支撐其價格，更認為該廠車價還有很長的下行空間。

溫先生稱，在廣州最大的二手車交易城裏，一家主要做Tesla買賣的二手車商已經做不下去了。他指出，買賣一輛二手車的毛利一般約1萬元（約1.17萬港元），但轉售一輛Tesla虧蝕的金額卻是3至4倍。他強調，去年10月車廠大幅調低新車指導價，導致二手車行情大受影響，其貶值速度之快、市場波動之大，已成為二手車商眼中的「燙手山芋」。