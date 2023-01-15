男子被控姦殺女友曾獲死刑　含冤39年警終止調查

甘肅隴南市徽縣1984年發生一宗兇殺案，當年22歲的男子郭尚仁被控姦殺女友，因涉嫌故意殺人罪，曾經歷一審被判死刑、發回重審改判無期徒刑、再發回重審取保候審等。內媒上周六（14日）報道，徽縣公安局上周一（9日）向郭尚仁發出《終止偵查決定書》，背負39年的「嫌犯」身份終獲取消。

原隴南地區中院於1989年8月重新審理後認為，該案主要事實不清，證據不足，將案件退回甘肅省檢察院原隴南分院。檢方再於1994年將案件退回徽縣公安局，發出「對郭尚仁取保候審，要求警方繼續偵查」的法律意見。徽縣公安局隨後釋放郭男，並對其採取取保候審措施。惟案發被捕至走出看守所，郭男已被羈押10年2個月。

郭男曾於2011年和2012年分別向隴南市中院和甘肅省高院申請國家賠償，但有關部門以「該案刑事訴訟程序尚未終結」為由駁回。郭男目前已結婚，並育有二女一子，他因「嫌犯」的身份始終沒有解除，孩子也背負壓力，經常聽到別人的閒言碎語。郭男上周五（13日）表示，收到上述文件，感到十分高興，「這件事已經幾十年了，在心底裏壓着的石頭都卸下了，終於討回公道」。