民進黨補選今舉行　唯一參候人賴清德篤定當選

台灣民進黨於去年九合一選舉遭遇滑鐵盧，台灣總統蔡英文宣布辭去黨主席一職，補選於周日（15日）舉行，副總統賴清德是唯一參候人。由於賴是目前公認民進黨角逐2024年總統選舉的第一接棒人，因此在這次補選中他雖然篤定當選，但仍希望能拉高投票率，以壯聲勢。賴於周日上午前往台南的投票中心投票後，再次呼籲市民踴躍投票。

據統計，民進黨過去3次沒有競爭的黨主席補選，包括1998年林義雄、2000年謝長廷和2005年蘇貞昌，投票率都約只有20%，不算踴躍。而2019年該黨因前一年九合一選舉慘敗，蔡英文辭黨主席，由卓榮泰於補選中擊敗一對手游盈隆勝出，當時投票率更只有16.9%。有黨內人士指出，同額競選投票率本來就不會太高，加上今次投票日趁民間習俗春節前的「清屯」，民眾忙於清理佛桌恐沒時間投票。

新任黨主席交接將於周三（18日）中執會後辦行，據台媒報道，預料賴清德執掌黨中央後，黨務主管將由跨派系人士出任，秘書長將由接替陳菊任前高雄市代理市長的許立明接任，副秘書長為前交通部長林佳龍幕僚、民進黨新聞部前主任楊懿珊。至於曾經為黨發言人的前新北市議員張志豪，料重返新聞部。