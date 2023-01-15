內地發寒潮藍色預警　多地迎今年首場雪

內地受強冷空氣影響，上周六（14日）晚多地氣溫急降，四川、重慶、浙江、湖北、安徽、河南等地更下了2023年第一場雪。中央氣象台周日（15日）上午6時發布寒潮藍色預警，預計當日上午8時至周一（16日）上午8時，西南地區東南部、江南中東部和南部、華南大部等地將降溫6℃至8℃。

湖北武漢上周六晚起迎來今年首場大範圍降雪，截至周日早上7時，市內積雪最深達6厘米，最低氣溫-2℃。受降雪、道路結冰影響，多處橋樑、道路採取臨時封閉措施，有工人在橋樑、易結冰路段、行人天橋等處鋪設防滑墊和撒融雪劑。在浙江杭州臨安，上周六傍晚氣溫急跌至-1℃，位於浙江與安徽交界的清涼峰國家自然保護區飄下雪花。上海多地周日上午漫天飄雪，不少網民激動稱「好多年沒下這麼大（雪）了」。該市氣象局表示，當地周六日晚天陰有小雨夾雪或小雪，晚上雨雪停止將轉陰到多雲。

據內地天氣網消息，南方上周上周六開始出現大範圍雨雪天氣，截至周日上午8時，雨雪分界線大致在貴州中部、湖南南部、江西中部、浙江南部一線。大城市中，杭州、長沙、成都、武漢均已轉雪，其中武漢已達大雪級別。周日日間，南昌、上海、重慶還有可能轉雪，明日雨雪明顯減弱。