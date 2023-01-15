中美南海擺兵布陣　各派航母訓練抗衡

美國海軍航空母艦尼米茲號上周四（12日）率領打擊群進入南海後，中國海軍上周六（14日）發布在南海的最新訓練畫面，山東號航空母艦編隊展開實戰化對抗演練，飛行甲板停放多架戰機，航空母艦編隊體系作戰能力進一步躍升。

解放軍「人民海軍」微信公眾號未有公布具體訓練時間，僅指在隆冬時節、南海某海域，多艘不同型號艦艇、數十架各型戰機組成山東號編隊並擺兵布陣，期間模擬敵機近飛，隨即響起戰鬥警報；編隊加強對空防禦警戒，迅速構建嚴密的預警探測體系，展開海空立體式「獵鷹大網」，各艦快速變換戰鬥隊形。

數批殲15戰機機從山東號起飛前往攔截，飛行員充分發揮戰術優勢，準確判斷模擬敵機的意圖，「向蜂擁而來的敵目標發起攻擊」，並在一連串大載荷、高難度的戰術機動中捕捉到有利時機，搶先一步鎖定敵機，快速完成模擬攻擊。

與此同時，美國國防部發布尼米茲號在南海的最新畫面，該艦上周五（13日）實施機動轉向，多架艦載F18戰機當天及翌日彈射起飛執行任務。值得留意的是，尼米茲號去年12月16日駛入西太平洋後，戰機每次出擊都掛載兩枚短程空對空導彈及兩枚中程空對空導彈，比以往只配備兩枚短程空對空導彈還要多。