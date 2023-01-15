春節搶遊客　景區免費入場多地派消費券

隨着內地境內旅遊需求陸續釋放，為把握春節假期的出遊熱潮，多地景區紛紛發出免門票等優惠活動，亦有地方政府發放文旅消費券，適用於購買酒店住宿及報團之用。

據內媒報道，在這輪門票免費潮中，江蘇蘇州便有73家國家景區提供門票全免優惠，浙江杭州也有41個景區景點提供免費門票，時間持續至3月底。另溫州、紹興、桐廬等地也有景區免收門票費用。河南洛陽52家A級景區則提供限量免費門票，優惠直至本月底；山西文旅廳和財政廳則聯同省A級景區推出年票優惠，折扣從1折至8折不等。

文旅消費券方面，江西宜春自上周五（13日）至下月10日，首輪投放1,000萬元（人民幣，下同，約1,166萬港元）消費券，其中文旅消費券佔200萬元，商貿消費券800萬元，使用範圍包括酒店、民宿、度假區及其溫泉產品，景區（包括景區內交通）、鄉村旅遊點、旅行社線路產品，以及特色美食體驗等。福建廈門市從本月11日至下月11日期間，共發放700萬元（約816萬港元））的新春文旅消費券、共3.5萬張，可在指定平台上購買酒店、賓館住宿產品，下單支付即時扣減200元（約223港元）。