桂林酒吧疑裝單向反光玻璃　男士如廁可見女士洗手

近日網傳廣西桂林一間酒吧的廁所安裝了單向反光玻璃，男士如廁時竟可看見女廁洗手盆，不少網民直呼「設計惡心」，又表示對這類設計無法忍受。內媒上周六（14日）聯絡桂林市市場監督管理局，其工作人員表示此前未收到相關舉報線索，他們核對情況後，若屬實會處理。

據內媒報道，2018年北京一家酒吧被舉報在男廁小便處裝單向反光玻璃，隨後就事件道歉。前年廣東省廣州市一家酒吧也被爆料在VIP包廂洗手盆安裝單向反光玻璃引發爭議。據內地《民法典》規定，任何組織或者個人不得以刺探、侵擾、洩露、公開等方式侵害他人的私隱權。《婦女權益保障法》也明確指出，婦女的私隱權等人格權受法律保護。

北京市倫文德律師事務所陳珊妮律師表示，廁所外的洗手盆，空間上通常是有隱蔽性的，酒吧的廁所外側安裝單向反光玻璃，給人以半封閉環境的錯誤信息，使人無意識地暴露私隱，一定程度上侵犯了人的隱私權。河南澤槿律師事務所主任付建表示，商家在廁所中安裝單向反光玻璃的行為為偷窺提供了場所以及便利，已經侵害了如廁者的私隱。根據《治安管理處罰法》的規定，偷窺他人私隱依法應受行政處罰。