西安發現最早五橋並列遺址　體現都城禮制文化

據陝西省西安市文物保護考古研究院上周六（14日）消息，考古人員在配合小雁塔歷史文化片區綜合改造項目中，發現了橫穿朱雀大街的水渠及渠上5座橋樑基址，這是目前經考古發掘出土的中國古代最早的五橋並列遺址。

西安市文物保護考古研究院研究館員張全民表示，隋唐朱雀大街是連接皇城朱雀門與外郭城明德門的南北向大街，是隋大興唐長安城的中軸線。南面的朱雀門，是當時等級最高的門。此次考古發現了朱雀大街東側水溝，確認了朱雀大街的東部邊界。在朱雀大街中部，分布有密集的南北車轍遺迹，東部臨近第七橫街處發現有密集的南北、東西向車轍交錯遺迹。在橫穿朱雀大街的東西水渠上，考古人員發現5座東西並列的磚砌橋基，皆為南北走向，等距離排列。居中橋基最闊，橋基北側發現5個礎石遺迹，其中尚存3個。兩側4處橋基略窄，完整者南北兩側各存4對礎石。據考古實測，中橋恰位於隋唐長安城朱雀大街的中軸線上，與明德門五門道的中門道南北相對。

張全民稱，朱雀大街五橋并列遺址位於皇城朱雀門外1,200多米外，與朱雀門和明德門遙相呼應，體現了都城禮制的最高等級，對於隋唐長安城形制布局及禮儀制度的研究具有重要意義。這次出土的五橋并列遺址，是明清都城中軸線上設置五橋的發端，也是中國都城禮制文化起源、傳承和發展的實物見證。