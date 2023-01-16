國家衞健委談重點人群保障　優化住院收治安排

國務院聯防聯控機制周一（16日）召開記者會，國家衞健委新聞發言人米鋒表示，隨着疫情防控進入新階段，全國正在有序開展長者、兒童、孕產婦、慢性基礎性疾病患者等重點人群分級分類動態服務和「關口前移」工作。

米鋒強調，要做到重點人群感染早發現早用藥，做好定期聯繫服務和日常健康監測；重症風險人群早識別早轉診，暢通轉診通道；重症人群早干預早集中，加強急診力量配備，對高危患者優先安排就診，優化住院收治，保障患者住院需求和重症患者救治需要。他又提到，上周六（14日）國家衞健委主任馬曉偉與世界衞生組織總干事譚德塞通電話，就當前疫情防控工作交換意見。雙方一致同意，繼續加強疫情防控技術交流合作，共同維護全球衞生安全。

會上有記者關注春節期間，兒童在防護方面應該注意的地方。北京兒童醫院急診科主任王荃建議，首先盡量不要給孩子安排長途遠行，如果孩子生病了就不要帶出行。如果乘坐公共交通工具，途中做好家長個人和孩子的防護，包括規範佩戴口罩。此外，盡量少帶或者不帶低齡兒童參加聚餐、聚會，如果外出聚餐盡量選擇衞生條件合格的飯店。