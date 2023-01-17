世衞倡華監測　新冠直接或間接相關超額死亡率

世界衞生組織周一（16日）建議中國密切監測新冠疫情直接或間接造成的死亡個案，相比正常情況的預期死亡人數，即超額死亡率，全面了解病毒的影響。

中國去年12月全面鬆綁防疫，國家衞健委通報2022年12月8日至2023年1月12日，累計發生在院新冠感染相關死亡病例有近6萬宗。被問及中國疫情時，世界衞生組織建議監測超額死亡率，指這在醫療體系嚴重受限的疫情飆升時期尤為重要。世界衞生組織秘書長譚德塞上周六與中國國家衞健委主任馬曉偉通電話後，世界衞生組織與中方官員再次會晤的時間還沒確定，但會持續跟中國合作，以提供建議和支援。

中國疾控中心自今年1月9日後，無再提供最新確診及死亡病例數字，兩者目前分別是503,302宗及5,272宗。國家衞健委同月14日通報在院新冠感染相關死亡病例，中國疾控中心翌日公布疫情情況，指現有住院病例127萬宗，現有重症104,018宗，其中7,357宗是新冠病毒感染重症，96,661宗是基礎性疾病重症合併新冠病毒感染。

中國外交部發言人汪文斌周二（17日）表示，疫情發生以來，中方始終本着依法、及時、公開、透明的原則，同國際社會分享有關訊息和數據，持續與世衞、全球流感共享數據庫分享中國新冠病毒感染病例的基因序列。他指，美國是存在新冠變種毒株最多的國家之一，呼籲美方應當及時、公開、透明、充分地與世衞和國際社會分享當地疫情訊息和數據，並採取切實有效措施，防止疫情進一步傳播。