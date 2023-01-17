多地盲搶免疫球蛋白　病人恐無藥可用

內地近期新冠疫情升溫，不少地方藥物需求急升，市面更出現搶藥的情況。最近，一般用於治療兒童和血液疾病的免疫球蛋白，因被視為有具提高免疫力的作用，也成為被搶購的對象。有醫院表示，由於免疫球蛋白庫存緊張，對每月都需要注射免疫球蛋白的原發性免疫缺陷患者來說，恐面臨斷藥的危機。

據了解，靜脈注射免疫球蛋白也稱丙種球蛋白或免疫球蛋白，原本用於治療原發性免疫球蛋白缺乏症、繼發性免疫球蛋白缺陷病、自身免疫性疾病等疾病。在新冠治療中，免疫球蛋白主要用於患者因染疫或激素類藥物壓制帶來自身免疫力下降，臨床多應用於重症階段。報道指，近期醫藥市場上的免疫球蛋白面臨缺貨，也有「黃牛」炒賣。有患原發性免疫缺陷病患者表示，去年底已傳出免疫球蛋白不足、價格上漲，當時每支約800元（人民幣，下同，約945港元），誰知元旦後價格更飆升至2,000元（約2,360港元）以上。

有醫院表示，院內的免疫球蛋白只供給生命垂危的人使用，「孩子才是免疫球蛋白的第一適應症」。浙江一間三級醫院血液科醫生表示，「丙球（免疫球蛋白）本身屬於高價自費，醫院不會儲備很多」。山東一名新冠重症患者家屬稱，醫生本月初告知患者需注射免疫球蛋白，但醫院自己也沒有，叫家屬「自己找渠道」。武漢市第一醫院呼吸內科副主任藥劑師鄧體瑛受訪時稱，目前尚無確切證據表明免疫球蛋白對新冠有預防或治療作用，呼籲普通人不要抱着囤藥的心理去搶購，應將藥品留給有需要的患者。