內地去年人口少85萬　為61年來首次負增長

國家統計局周二（17日）發布數據顯示，內地人口總量有所減少，城鎮化率持續提高。年末全國人口（包括31個省區市和現役軍人的人口，不包括居住在31個省區市的港澳台居民和外籍人員）14億1,175萬人，比前一年年末減少85萬人。全年出生人口956萬人，人口出生率為6.77‰；死亡人口1,041萬人，人口死亡率為7.37‰；人口自然增長率為-0.60‰。據報道，這是61年來首次錄得人口負增長，而出生人口更是1950年來首次跌破千萬，出生率連續3年跌破1%。

從性別構成來看，男性人口逾7.22億人，女性人口近6.9億人，總人口性別比為104.69（以女性為100）。從年齡構成來看，16至59歲的勞動年齡人口近8.76億人，佔全國人口的比重為62%；60歲及以上人口約2.8億人，佔全國人口的19.8%，其中65歲及以上人口約2億人，佔全國人口的14.9%。從城鄉構成來看，城鎮常住人口約9.2億人，比上年末增加646萬人；鄉村常住人口4.91億人，減少731萬人；城鎮人口佔全國人口比重（城鎮化率）為65.22%，比上年末提高0.50個百分點。

內媒梳理過去數據顯示，內地於1961年錄得人口減少348萬以來，之後每年人口持續增長，直至去年再錄得跌勢。《中國統計年鑑2022》曾披露，內地現有13省人口自然增長率為負，分別是天津、河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、湖北、湖南、重慶、四川。而在2019年，只有東北三省人口是負增長。

有外媒指，印度或超越中國成人口第一大國。中國社會科學院人口與勞動經濟研究所研究員鄭真真指，低生育率、人口低增長或負增長以及人口高齡化並非中國的特有現象，也是全球在21世紀將要面對的挑戰。中國人民大學社會與人口學院副教授陶濤指，鼓勵生育是各國應對人口負增長的基本策略之一，包括通過為婦女和家庭提供醫療保健服務，幫助其實現理想的子女數量、生育間隔及時間；同時關注家庭和工作的平衡，通過實施產假制度、採用彈性工作制、興建託育機構等方式來促進就業領域的性別平等。