內地去年城鎮新增就業達標　農村居民收入增長快

國家統計局周二（17日）除了公布內地人口數據，亦有一系列經濟數據出爐。其中，去年全年城鎮新增就業1,206萬人，超額完成1,100萬人的全年預期目標。上月全國城鎮調查失業率為5.5%，比前一個月下降0.2個百分點。報告指，就業形勢總體穩定，城鎮調查失業率有所回落；居民收入增長與經濟增長基本同步，農村居民收入增長快於城鎮。

初步核算，全年國內生產總值1,210,207億元人民幣（約1,398,725億港元），按不變價格計算，比上年增長3%。全年全國糧食總產量逾6.86億噸，比前一年增加368萬噸，增長0.5%，畜牧業生產穩定增長。此外，工業生產持續發展，高技術製造業和裝備製造業較快增長；服務業保持恢復，現代服務業增勢較好；市場銷售規模基本穩定，基本生活類商品銷售和網上零售增長較快；貨物進出口較快增長，貿易結構持續優化；居民消費價格溫和上漲，工業生產者價格漲幅回落。

報告指，去年高效統籌疫情防控和經濟社會發展取得積極成效，穩住宏觀經濟大盤，經濟總量持續擴大，發展質量穩步提高。但報告提到，國際形勢仍複雜嚴峻，國內需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，經濟恢復基礎仍不牢固。下階段，要堅持穩字當頭、穩中求進，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，實現質的有效提升和量的合理增長。當局指隨着生活秩序恢復，料有助今年經濟整體好轉。