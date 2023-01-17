胡衡華當選重慶市長　王清憲連任安徽省長

重慶市第六屆人民代表大會第一次會議，於周二（17日）選舉重慶市政協主席、黨組書記王炯為市人大常委會主任，並選舉重慶市委副書記胡衡華為市長。安徽省第十四屆人民代表大會第一次會議同日舉行第三次全體會議，安徽省委書記鄭柵潔當選安徽省人大常委會主任，安徽省委副書記，省政府省長、黨組書記王清憲連任省長。

在重慶市，沈金強、屈謙、莫恭明、陳元春、歐順清、趙世慶當選為市人大常委會副主任；陳鳴波、胡明朗、鄭向東、但彥錚、江敦濤、商奎、張安疆、張國智當選為副市長。會上另選舉宋依佳為市監察委員會主任；選舉李永利為市高級人民法院院長。在安徽省，陶明倫、何樹山、王翠鳳、楊光榮、劉明波、韓軍、魏曉明當選為省人大常委會副主任；白金明當選為省人大常委會秘書長；費高雲、張紅文、張曙光、錢三雄、任清華、單向前、孫勇當選為副省長。

現年59歲的胡衡華是湖南衡南人，早年在湖南工作，2020年調任陝西省委副書記，2021年12月起任重慶市委副書記。同為59歲的王清憲早年在山西工作，其後調往山東，至2021年1月起任安徽省委副書記、省政府黨組書記。