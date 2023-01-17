劉鑫未向江歌母親賠償　遭限制高消費活動

中國籍女留學生江歌在日本遇害，兇手前女友劉鑫（後改名劉暖曦）在限期前未就生命糾紛權案，按山東省青島市中級人民法院二審判決向江母江秋蓮賠償69.6萬元人民幣（約79萬港元），因而成為被執行人。內媒周二（17日）報道，中國執行訊息公開網上已發布劉鑫的限制消費令，她被限制旅遊、度假，購買不動產或新建、擴建、高檔裝修房屋等消費行為。

江秋蓮周二在個人微博發文稱，劉鑫已被法院發布限制消費令。因劉鑫未按執行通知書指定的期間履行生效法律文書確定的給付義務，法院依照相關規定，對她採取限制消費措施。當中限制她進行高消費及非生活和工作必需的消費行為，包括乘坐交通工具時選擇飛機、列車軟臥、輪船二等以上艙位；在星級以上賓館、酒店、夜總會、高爾夫球場等場所消費；租賃高檔寫字樓、賓館、公寓等場所辦公；購買非經營必需車輛；子女就讀高收費私立學校；支付高額保費購買保險理財產品等。

如劉鑫因生活必需而進行前述禁止的消費活動，應向法院提出申請，獲批准後方可進行。如違反限制消費令，經查證屬實，法院將依法予以罰款、拘留；如情節嚴重並構成犯罪，依法追究刑事責任。