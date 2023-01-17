內地近年推支持生育政策　促進人口均衡發展

中國近十多年出現全新人口發展形勢，面對生育率持續下降、人口老化，當局不斷調整生育政策，確保人口平穩增長及改善人口性別結構，其中2013年和2016年分別實施「單獨兩孩」和「全面兩孩」生育政策；2021年起更實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，進一步促進人口長期均衡發展。

內地各個地方政府不斷推出政策鼓勵民眾生育，廣東省深圳市初步擬定育兒補貼標準，生育第一個子女且辦理出生入戶後，發放3,000元（人民幣‧下同，約3,500港元）的一次性補貼，同時每年發放1,500元（約1,750港元）育兒補貼；生育第二個子女的一次性補貼為5,000元（約5,849港元），另加每年2,000元（約2,339港元）育兒補貼；至於生育第三個子女則獲得一次性補貼一萬元（約11,698港元），以及每年補貼3,000元。上述每年發放的育兒補貼，當局將提供至該子女滿3周歲為止。

廣東省人力資源和社會保障廳昨天表示，與該省衞健委提出11條具體細則措施，推動新修訂的《廣東省人口與計劃生育條例》有關育兒假、護理假等相關假期落實落地。條例明確廣東省實施一對夫妻可以生育三個子女政策，將增設父母育兒假，符合法律、法規生育子女者，在子女三周歲內，父母每年各享受10天育兒假。條例亦保障全面兩孩生育政策實施前計劃生育家庭合法權益，增設獨生子女父母護理假。

美國《紐約時報》指當局的措施無改變很多年輕中國人，根本不想生育的基本現實。北京市一名33歲女攝影師結婚前與丈夫決定不要孩子，指養育成本及在好學區找房屋的開銷不斷上升。此外，中國2020年起對新冠疫情實施「清零」，令一些家庭長期分離，更多人或因此拒絕生育。一名在產假福利優越國企上班的28歲女子表示，結婚5年對生孩子不感興趣，「尤其疫情這3年，感覺好多事情都太不容易了」。