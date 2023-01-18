釣魚城遺址發現新建築　助研山城防禦體系

重慶市文物考古研究院周日（15日）表示，考古隊去年在位於重慶合川的釣魚城遺址，發掘並清理揭露出一批前所未見的高規格建築遺存，具有重要的學術意義和研究價值。考古隊在護國寺、武道衙門和皇宮3個遺址點新發現東內城牆、內城門等，填補了該區域宋代文化遺存的空白，為釣魚城宋元戰爭山城防禦體系、分區布局和結構功能研究提供新證。

考古隊在釣魚城的護國寺、武道衙門和皇宮遺址點布探方6個、探溝41條，完成發掘面積914平方米，新清理城門、城牆、石牆、院門、高台、井台、水井、水池、道路、房址、排水溝和灰坑等33處遺迹，出土300餘件各類遺物。考古隊此次成功清理和揭露一批完整且前所未見的建築群，如前拱券後排叉柱的墩台式城門、門道帶水池的院門、突出地表且有高台井台圍砌的水井等遺存，都是首次發現的建築，進一步凸顯該區域的獨特性和重要性。

據悉，蒙古大汗蒙哥曾於公元1259年率兵攻打釣魚城，城中將士頑強抵抗，成功在蒙古大軍的攻勢下防守超過36年，寫下以弱勝強的戰例。現代學者和考古工作者對釣魚城遺址已經歷了近20年的考古發掘，揭露其依靠「山、水、城」一體的大縱深多重防禦體系。