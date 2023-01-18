減疫情影響經濟　內地推動醫療資源下沉農村

內地有民眾未曾確診新冠，關注當中原因。中國工程院院士張伯禮周三（18日）回應稱，部分沒有確診的人群，可能是感染後無明顯症狀表現或沒有及時進行核酸檢測。國新辦同日舉行新聞發布會，農業農村部強調，正為每個鄉鎮衞生院免費配備一台製氧機。多部門將加強合作，最大限度減少疫情對農村經濟社會發展帶來的影響。

臨近農曆新年，內地返鄉人員增多，農村走親訪友的情況頻現，將為農村防疫工作帶來壓力。農業農村部周三在新聞發布會上表示，將發揮農村基層組織作用，提升精準服務能力；推動醫療資源下沉農村，提升診療保障能力；加強農村重點人群防護，提升重症防治能力；強化疫情防控宣傳工作，提升日常防護能力。

農業農村部和國家鄉村振興局有關負責人另在會上，介紹2022年農業農村經濟運行情況。目前鄉鎮衞生院和社區衞生服務中心是農村防疫的重要陣地，但藥品等醫療物資短缺問題比較突出。會上強調技術人員要下沉，重點是縣城醫療資源向一些薄弱鄉鎮和社區傾斜，補充技術力量，增強救治能力。還有醫療物資要下沉，一些應急設備和藥品要向鄉鎮衞生院傾斜，確保有藥用、用得上。