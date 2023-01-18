台健保署官員洩個資案　前主秘多次赴陸家產龐大

台灣衞福部中央健康保險署承保組兩名科長謝玉蓮、李仁輝及曾任該組組長並於去年退休的健保署前主秘葉逢明，涉嫌偷查並外洩健保受保人的個資長達13年。台媒周三（18日）報道，情報單位掌握葉逢明曾多次前赴中國大陸，且其家族在港澳疑有巨額財產，將持續釐清有沒有涉交付個資等更為嚴重犯行。

台北地檢署指揮偵辦此案，日前約談3人後諭令謝玉蓮以10萬元新台幣（約2.5萬港元）交保；李仁輝及葉逢明則因事證尚不足，暫以被告身份請回。情報人員掌握，葉去年已退休，但他在健保署工作期間曾多次與妻子一同赴大陸旅遊，期間曾與陸方人士碰面飲宴，這些人不排除具有特工背景，但暫未有葉交付個資等涉及具體不法行為的明確證據。

情報單位亦發現，葉的家族旗下疑在香港及澳門設有帳戶，隱藏的資產高達數億元人民幣，且疑與在台設立的帳戶之間有上千萬元資金往來，與他擔任公務員的薪金不成比例。相關執法單位將調查這些資產的來源有沒有涉及洗錢等犯罪，並持續清查3人名下金流有沒有異常。如查證涉及交付情報人員個資給大陸等境外勢力，案件將從「刺探或收集」情報資訊升級為 「洩漏或交付」，前者可判囚3至10年，後者則可判囚7年以上。