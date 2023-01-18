拜登晤荷蘭首相　討論限制對華出口晶片技術

美國總統拜登周二（17日）在白宮會見到訪的荷蘭首相呂特，二人談及限制對華出口半導體、俄烏戰爭等議題。拜登敦促荷蘭支持美國對華的出口晶片製造技術限制，會前稱二人一直在研究如何維護自由和開放的印太地區，以應對中國挑戰。

會後，白宮發言人巴埃爾證實，拜登與呂特會晤期間觸及上述涉華議題，但沒有透露詳情。巴埃爾表示，美方不會強迫他們的盟友和夥伴，但會逐一緊密商討，由對方自行決定如何做。白宮聲明則指，拜登與呂特談及保護供應鏈及關鍵技術，對國家安全及經濟繁榮非常重要。

荷蘭貿易大臣施賴內馬赫（Liesje Schreinemacher）周日（15日）曾表示，荷蘭正與歐洲和亞洲盟友協商，不會立即接受美國有關晶片技術限制的要求。荷蘭光刻機巨頭ASML是全球最先進的半導體光刻系統製造商，中國是其最大客戶之一。

呂特在會上另表示，荷蘭計劃加入美國和德國，向烏克蘭提供愛國者導彈，他當日早上亦與德國總理紹爾茨討論此事。他又指，荷蘭計劃再撥出25億歐元（約210億港元）支援烏克蘭，其政府較早前已作出宣布。