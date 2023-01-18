浦東機場出入境10日逾12萬人次　居全國首位

上海機場邊檢站周三（18日）表示，浦東機場口岸出入境客流恢復態勢明顯，上周日（8日）至周二（17日）該站累計查驗出入境人員超12萬人次，日均1.2萬人次，環比上升約60%，出入境客流量穩居全國空港口岸首位。另外，全國鐵路預計周三發送旅客900萬人次，長三角鐵路料逾190萬人次，創近3年春運單日新高。

新冠「乙類乙管」實施以來，內地多個口岸逐漸恢復出入境人潮。浦東機場口岸客流持續攀升，周二單日最高已達1.37萬人次，約為政策調整前的兩倍。其中出境客流略高於入境客流，佔55%，其中近半數出境旅客選擇前往港澳台地區探親、商務、旅遊、購物等。入境旅客中，海外華僑、常年在境外工作的駐外人員以及外籍華人等明顯增加。

農曆新年假期臨近，預計上海空港口岸將迎來節前出入境高峰。有帶孩子出遊的民眾認為，防疫政策優化後，出行方便了很多，口岸通關速度也很快。此外，浦東機場貨郵航班量保持高位運行，該站繼續運行重點貨運航班綠色通道，累計查驗出入境貨郵航班逾1,400架次，約為2019年同期的1.5倍。