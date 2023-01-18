內地去年查逾1.1億出入境人次　辦3萬多宗邊境案

國家移民管理局周二（17日）發布去年移民管理工作主要數據，為維護國家政治安全、口岸邊境穩定和出入境管理秩序，全年累計查驗出入境交通運輸工具963.8萬架次，出入境人員1.157億人次。其中內地居民出入境6,463.5萬人次，港澳台居民4,659.1萬人次，外國人447.3萬人次。

內地大力推進移民管理政務服務標準化、規範化、便利化，全年共簽發普通護照106.8萬本，往來港澳台通行證174.8萬本、簽注432.3萬個，為港澳居民、海外華僑、永久居留外國人等辦理社會事務提供身份認證服務4,513萬人次；在227個縣市設立300多個「一窗受理、並聯審批」窗口，為來華工作外國人提供工作許可、工作類居留許可一站式辦理服務。全國移民管理機構對接國家重大發展戰略和區域發展戰略，去年出台實施便利企業生產經營14項新舉措，包括改革優化海陸空口岸邊檢通關模式等。

此外，內地統籌推進嚴厲打擊妨害國（邊）境管理犯罪「獴獵行動-2022」、「三非」外國人治理等專項行動，全年共查辦3.23萬宗相關案件，抓獲、查處11.78萬名各類罪犯，其中在逃境外蛇頭及骨幹158人，打掉1,544個犯罪團夥，對6.72萬人採取刑事強制措施、行政查處5.06萬人，搗毀964個中轉窩點。全年繳獲8.85噸各類毒品、712.52噸易製毒化學品；查繳3,278支各類槍枝；查緝走私物品案值2.2億元人民幣（約2.54億港元）。