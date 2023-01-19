劉鶴晤耶倫關注美對華經貿政策　歡迎對方今年訪華

中國國務院副總理劉鶴周三（18日）在瑞士蘇黎世，與美國財政部長耶倫會面，兩人就兩國的經濟問題展開對話。中國官媒報道，中方歡迎耶倫今年適當時候訪問中國，而雙方同意經貿團隊在各個層級繼續保持溝通交流；中方亦關注美國對華經貿和技術政策，希望美方重視這些政策對雙方的影響。

商務部指劉鶴與耶倫舉行半天會談，雙方圍繞落實中美元首峇里島會晤重要共識，就全球和兩國宏觀經濟金融形勢、應對全球共同挑戰等進行了專業、深入、坦誠、務實的交流，會談富有建設性。

商務部指出，雙方認為世界經濟復甦處於關鍵時刻，雙方加強宏觀政策溝通協調，共同應對經濟金融等領域的挑戰，有利於中美兩國和整個世界。雙方討論了深化宏觀經濟和金融領域合作的有關問題。雙方認識到可持續金融合作的重要性，同意在雙邊及聯合國、二十國集團（G20）和亞太經合組織（APEC）等多邊框架下加強合作。雙方同意繼續支持新興市場和發展中國家綠色低碳發展和經濟轉型。

此次是繼去年11月中美元首會面後，兩國高級官員再一次接觸。較早前外媒引述耶倫表示，中美兩國作為全球最大的兩個經濟體，應有責任管控分歧，防止競爭演變成衝突。