酒店海鮮價格齊漲　三亞市監局加大監管

臨近農曆新年，內地各地食宿都有價格上漲的情況。近日有內地網民發現，海南三亞的海鮮和酒店價格上漲到不合理的地步，其中有海鮮超市更將花龍蝦、皇帝蟹等的價錢提升數倍。亦有遊客表示數天內到同一家餐廳用膳，卻發現價格幾乎每天都在漲，有酒店甚至聲稱冬季接下來每周都漲價。

有在三亞生活的網民表示，在某海鮮超市中標價428元（人民幣，下同，約494港元）一斤的紅花蟹，其實在本地市場的價格僅為148元（約170港元）。亦有遊客反映，自己本月初到一間海鮮大排檔吃飯，但數天後再回訪時卻發現各種海鮮都漲價了15到20元（約17到23港元）每斤，龍蝦更由每斤240元（約277港元）漲價至320元（約369港元）。有海產行的工作人員表示，漲價是因進貨價格上升，而農曆新年期間銷量突然增加，由平時的幾百斤增至上千斤，因此必須加價進貨。

另外，三亞作為旅遊熱點，冬季酒店價格亦隨人流量飆升。有酒店工作人員表示，今年確實比往年的價格高出不少，疫情過後三亞各酒店每天都是滿房的狀態，所以以入住率調整的房價就會在農曆新年期間不斷上漲，今年過年最低房價要被往年貴一倍。當地市場監管局表示已關注到相關情況，正在處理中，目前已加大對海鮮市場及其他旅遊市場的監管。