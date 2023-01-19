單親媽控訴兒子遭性欺凌　教育局調查

台灣台中市一名單親母親日前在社交網絡群組發文指，兒子在學校棒球隊住宿訓練期間多次被同學「性欺凌」，對方甚至給兒子300元新台幣（約75港元）作封口費。該名母親質疑學校和教育局不作為導致事件發生。台中市政府表示，校方性平會尊重家長及受害者的意願，已對加害者記一個警告，未來將繼續追蹤被害人的身心狀況。

該名母親在貼文中表示，兒子去年7月升上初中，因熱愛棒球而加入學校棒球隊訓練，但卻在2個月內被同學性欺凌3、4次，學校和球隊得知事件後至今仍未關切其子。雖然事件已走到司法途徑，但相關單位的處理依然使一家人痛切，兒子依舊蒙在陰影中。教育局回應指，在接獲通報後已要求校方盡快調查；少年法庭亦於去年11月展開調查，校方按家長的要求積極釐清真相。

教育局又指，過程中當局和校方都有尊重家長的意願，並向家長提供相關資訊，包括學校性平申訴程序及校內救濟渠道，並將權益仔細告知家長。受害者轉學後，當局亦要求校方持續關心，目前依然有社工持續關心探訪，追蹤受害人的身心狀況和校方輔導情形，維護學生的權益。