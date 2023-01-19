春節返鄉潮引發感染高峰　農村恐現醫療擠兌

為期40天的春運於本月7日已開始，這是近3年來春運最大規模的一次人口流動。針對這會否引發新一波新冠病毒感染高峰，中國科學院院士、中疾控前主任高福近日受訪稱，隨着春節期間民眾返鄉，一些偏遠的農村地區或出現感染高峰。

高福指出，現在內地主要流行的病毒株為Omicron BF.7和BA 5.2兩個分支，如果已有很高感染率的地區，人群短期內重複感染的概率很小。他認為，新的感染高峰很可能出現在缺醫少藥、內地剩餘不到10%沒完成全程疫苗接種的地方，這些地區會出現醫療擠兌。他又稱，春節一過，大家一放鬆防控意識，2月至3月可能還會出現一個小的感染高峰。

到目前為止，內地暫未發現XBB.1.5的本土病例。高福稱，該種新變種病毒株有明顯的免疫逃逸，幾乎相當於一個全新病毒，如果3、4月份在內地最終流行開來，可能大家會再感染一次。但現有疫苗對於感染該毒株後，防重症、死亡還能提供一定基礎保護。另外，世界其他很多國家先後經歷多輪新冠變種病毒自然感染，不少地方也接種了針對Omicron毒株的第4針疫苗。相對地，中國沒有經歷過大規模自然感染，隨着時間推移，到 5、6月中國很可能和全球其他國家一樣流行相同的毒株。