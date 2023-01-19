林芝市雪崩突如其來　車輛壓扁人凍僵

西藏林芝市周二（17日）晚發生雪崩，造成嚴重死傷，搜救工作目前仍在繼續。有當地村民指出，這一次雪崩來得很突然，往年雪崩主要發生在3至4月，現在不是雪崩的月份。救援人員指，死者中有3人是從一輛被埋在雪下的越野車中找到，他們用破拆工具強行拆開車子，惟車中的人全都凍僵，失去生命迹象。

林芝市米林縣派鎮派村村民貢布（化名）表示，事發路段距離派村10多公里，是通往墨脫縣唯一的公路，路上有返鄉或做生意的人，大多是藏族人。貢布與另外10多名村民前往事發路段救援，但現場雪很厚，看不到車輛，只能憑車燈閃爍的地方判斷位置，有些車被雪壓扁，很多人都棄車逃生。

派鎮衞生院工作人員帕卓（化名）與貢布大約同時到場，他指有些車輛被雪壓住，也有被撞翻的。路滑且雪深及腰，很多救援民兵都是一路摔跤過去。帕卓又指，有人因長時間缺氧遇難，也有人因為失溫，他們到場時已做不了甚麼。他搜尋了12輛車，發現一名幸存者，僅肋骨受傷，意識清醒，形容「已經非常幸運了」。另有受困者自行逃生，到派鎮衞生院求醫。

墨脫縣政府一名相關負責人表示，周二的雪崩發生點有兩處，一處是多雄拉隧道口下方，造成人命傷亡；另一處是從中鐵十四局項目部到拉格之間，沒有傷亡，但造成交通堵塞，周三（18日）已搶通。至周四（19日）因天黑霧大，當地仍在降雪，氣溫降至攝氏零下20度以下，救援一度受阻。他們至少發現53名幸存者，有人肋骨骨折或凍僵，其中5人傷勢較重。