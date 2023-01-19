中國綠色發展白皮書發布　強調走生態優先道路

國務院新聞辦公室周四（19日）舉行新聞發布會，介紹《新時代的中國綠色發展》白皮書有關情況。白皮書闡述中國綠色發展的核心理念和實踐經驗，當中提到中國10年來累計完成造林9.6億畝，防沙治沙2.78億畝，種草改良6億畝，新增和修復濕地1,200多萬畝，森林、草原、濕地、河流、湖泊面積續增，有效扭轉土地荒漠化趨勢。

白皮書闡述新時代中國綠色發展的核心理念，強調走生態優先、綠色低碳發展道路，實現經濟效益、生態效益、社會效益同步提升，統籌產業結構調整、污染治理、生態保護、應對氣候變化。中國積極參與全球氣候談判議程，為《巴黎協定》達成和落實作出貢獻，並開展應對氣候變化南南合作，推進共建綠色「一帶一路」及綠色國際合作，共同推動全球可持續發展。

白皮書指中國環境質量顯著改善，2021年全國地級及以上城市細懸浮微粒（PM2.5）年均濃度由2015年的每立方米46微克降至30微克，空氣質量優良天數比例達87.5%，地表水水質優良斷面比例達84.9%。2012年以來，中國清潔能源消費比重由14.5%升至2021年的25.5%，煤炭消費比重由68.5%降至56%。此外，2021年高技術製造業佔規模以上工業增加值比重達15.1%，比2012年提高5.7個百分點，同年節能環保產業產值逾8萬億元人民幣（約9.2萬億港元）。