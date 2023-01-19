輝瑞新冠藥報價高未納入醫保　內地不會再專門談判

國家醫保局周三（18日）宣布，3款新冠治療用藥納入談判範圍，阿茲夫定、清肺排毒顆粒通過談判降價，將正式納入國家醫保藥品目錄，只有美國藥廠輝瑞新冠口服藥帕克斯洛維德（Paxlovid）未納入。內媒引述知情人士透露談判失敗細節，指談判前輝瑞高層就已離場。國家醫保局表明，不會再就Paxlovid舉行專門談判。

知情人士透露，當日包括Paxlovid在內，輝瑞共有6個藥品進入醫保談判，前面5個都是公司副總裁談判，到Paxlovid時副總裁等高層已離場。該人指出，此舉向醫保方傳遞了較明確的信號，結合談判中企業方無降價意圖來看，企業表達的意願非常明顯；又指沒出現所謂的報價低至600多元人民幣的情況，實際報價高得多，談判失敗原因非該藥底價過低，而是輝瑞報價過高，距離底價過遠，且在談判中基本未降價。

內媒指，國家醫保局不會再和輝瑞就Paxlovid舉行專門談判，正常情況下醫保目錄談判一年只舉行一次。國家醫保局在與輝瑞談判中給出很大誠意，但由於雙方存在較大差異而談判失敗。醫保部門考慮到按照說明書，大部分患者都可用Paxlovid，而內地人口基數大，用藥量非常龐大，醫保部門必須考慮資金的承受力和社會承受力。