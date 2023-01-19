網傳俄烏戰爭致內地天燃氣短缺　官方斥無根據

俄烏戰事爆發近一年，俄羅斯能源出口持續下跌。網傳陝西省安康市有天然氣公司近日發通知稱，受俄烏戰事影響，當地天然氣供應短缺，呼籲市民減少使用暖氣。該市發改委工作人員其後表示，網傳文件是該公司發布的不當言論，已經被撤銷，強調有關說法並無根據。

據安康市逸華天然氣有限公司發布的一則《溫馨提示》稱，受俄烏戰爭影響，國際能源供應緊張，國內天然氣供需矛盾持續存在，安康中心城區採暖季管道氣缺口達40%以上，遇到寒潮降溫天氣，中心城區天然氣日用氣量和峰值流量大幅攀升，峰值流量達到每小時3萬立方米，保供壓力很大。

通知又稱，周一（16日）上午，因上游漢安線長輸管道管網壓力較低，上游管輸單位實行了限流供應，峰值流量大幅降低，導致高峰用氣時段城東片區用戶無法正常用氣。公司鼓勵各非居民用戶錯峰用氣，讓氣於民，並建議各居民用戶在用氣高峰時段調低採暖設備溫度或暫時關閉燃氣採暖設備，盡量保證煮食用氣。該天然氣公司客服周三（18日）回覆內媒查詢時表示，通知內容是當日氣壓不穩時臨時發出的，氣壓已回復正常，也不存在錯峰用氣的情況。