歐洲議會通過兩安全報告　促與台建戰略合作關係

歐洲議會周三（18日）表決通過由外交委員會主導提出的2022年度共同外交暨安全政策（CFSP）及共同安全暨防衞政策（CSDP）兩份年度報告。內容提到，台灣是歐盟的關鍵夥伴，呼籲歐盟委員會與台灣建立戰略合作關係。台外交部周四（19日）對此表示歡迎，稱在大陸持續對台恫嚇之際，歐洲議會的強力聲援具重要意義。

CFSP報告以407票贊成、92票反對、142票棄權通過，CSDP報告則以459票贊成、93票反對、85票棄權通過。外委會主席麥卡利斯特指，國際局勢去年出現冷戰以來最大轉折，歐盟除了加強防禦應對俄烏戰爭，在印太地區的角色也要更明顯。台媒報道指，兩份報告將中國大陸在南海的軍事建設及對台灣的挑釁行為列為關注重點，重申堅決反對單方面改變台海現狀的企圖，並呼籲陸方停止所有危害區域穩定及直接影響歐洲安全繁榮的行徑。

報告強調台灣是歐盟關鍵夥伴及印太地區民主盟友，提出與台灣建立戰略合作關係，包括在經濟、科學、文化及政治等各領域展開高層互動、盡快啟動台灣與歐盟雙邊投資協議前期工作、加強供應鏈韌性合作，並共同對抗假訊息與外來干預等。議會亦呼籲歐盟成員國與國際夥伴加強合作，協助維持台灣的民主自由及國際參與。