台今增約1.8萬宗本土新冠　過年後再鬆綁口罩令

台灣周四（19日）公布新增18,024宗本土和390宗境外輸入新冠病例，另多48人疫歿。單日新症與上周四（12日）相比，降幅約20.4%，預期會持續趨緩。台灣第三波Omicron疫情高峰已過，中央流行疫情指揮中心近日計劃農曆新年後實施第二階段口罩鬆綁，指揮官王必勝周四表示，預期本月底宣布措施，但不會在下月1日即時開始實行。

指揮中心表示，新增的本土病例以新北市3,775宗佔最多，其次為高雄市和台中市。新增的死亡病例年齡介乎40歲至90多歲以上，皆屬重度感染，大部分具慢性病史。其中一名40多歲女性，本身有癌症轉移病史，曾接種3劑疫苗，早前快篩確診，曾出現腹痛需入急診室治療。她在住院期間病情惡化，被診斷為敗血症，最終不治身亡，死因為新冠重症併敗血症。

臨近農曆新年，為確保確診患者於連假期間可獲得適當醫療照護及就醫諮詢，及時取得口服抗病毒藥物，指揮中心啟動專案，每天開設新冠視像門診。指揮中心另公布周二（17日）自大陸來台旅客的檢測結果，入境2,442人中有152人確診，感染率為6.2%；金馬專案小三通的感染率為2.2%。變異株監測結果有63%為Omicron BA.5，36%為BF.7，尚未驗出新的變種毒株。