內地醫療服務回復正常　發燒就診人數跌逾九成

國務院聯防聯控機制周四（19日）舉行記者會稱，今年春節是新冠疫情防控實施「乙類乙管」以後的第一個春節，農村地區是當前疫情防控的重中之重；要求抓好防疫體系運轉，統籌各種醫療資源，保障好民眾的就醫用藥需求，做好長者兒童等重點人群管理，補齊農村地區疫情防控的短板。會上提到截至周三（18日），內地鐵路、公路、水路、民航累計發送旅客4.8億人次，比2019年同期下降47.3%，較去年同期增長47.1%。

國家衞健委醫療應急司司長郭燕紅表示，早前發布的新冠病毒感染重症病例診療方案（試行第四版）有多個特點，包括進一步強化了關口前移，特別是加強重症的預警指標以及早發現、早干預的理念；將臨床實踐中，特別是重症救治中的一些行之有效的經驗和辦法納入這一版方案；進一步優化和完善中醫治療內容，增加部分症型及病症結合救治內容，加強對重症、危重症的中西醫結合臨床救治指導。

郭燕紅表示，新冠病毒感染者的醫療救治平穩有序，日常的醫療救治在逐步恢復。各地發燒門診、急診和重症患者均已度過高峰。全國發燒門診就診人數在去年12月23日達到峰值，到周二（17日）較峰值下降了94%。全國急診就診和在院的新冠重症患者人數，分別在本月2日和5日達到峰值，到周二均較峰值下降44%、44.3%。普通門診方面，新冠患者比例逐步降低，到周二普通門診的非新冠患者就診率達到99.5%，同日住院患者中非新冠患者的住院比例也達到85%。這些指標都反映出，醫療機構的正常醫療服務正在恢復。