內地公布載人升空計劃　神舟兩飛船今年發射

《中國航天科技活動藍皮書（2022年）》發布會周三（18日）在北京舉行，會上公布今年內地載人飛船將按計劃執行2船次返回、2船次交會對接、3船次應急支援待命，涉及神舟十五號至神舟十八號共4艘神舟飛船，當中包括神舟十六號及神舟十七號載人升空。

中國航天科技集團五院空間站系統副總指揮敬錚在會上表示，今年神舟十五號和神舟十六號乘組將連續駐留，開展航天員和貨物出艙，支持空間科學、材料與技術試驗項目，並進行空間站設施設備的維護維修和技術升級。其中，將首次開展大小機械臂級聯狀態下的艙外載荷支持，首次小機械臂安裝載荷，以及首次人貨同時出艙。內地今年載人飛船任務將保持高密度、多船並行研製狀態，每半年發射一艘載人飛船成為常態。

在貨運飛船方面，中國航天科技集團五院貨運飛船系統副總設計師徐小平稱，今年將發射天舟六號貨運飛船，給神舟十六號乘組、神舟十七號乘組上行運輸生活物資、乘員設備、駐留消耗，為空間站補給推進劑，上行維修備件和艙體補氣氣瓶等，為在軌工作上行應用試驗的設備和消耗物資。他指出，天舟六號貨運飛船為改進型飛船，擴大了密封艙容積，增加了貨物運送能力，並仍然在海南文昌發射場，用長征七號火箭發射入軌。