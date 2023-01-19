內地春節出入境人數料增2倍　景區推優惠吸客

國家移民管理局周三（18日）預計，今年農曆新年假期全國口岸出入境人數日均將達到60萬人次，較去年同期增長約兩倍，是2019年同期的32.7%。毗鄰港澳大型陸路口岸出入境客流將持續增長，客流高峰料集中在周五（20日）以及下周三至五（25至27日）。其中珠海拱北、青茂口岸日均通關人數料達27.7萬人次、5.7萬人次，深圳福田口岸日均通關人數料達4.2萬人次。

周四（19日）春運進入第13天，鐵路上海站迎來今年春運客流最高峰，預計當日發送旅客47.5萬人。其中上海站發送旅客13.2萬人，上海南站發送旅客4.2萬人，上海虹橋站發送旅客30.1萬人。國家移民管理局另指，北京首都機場、上海浦東機場、廣州白雲機場、成都雙流機場等大型國際空港口岸出入境客流總體平穩。

內地不少民眾計劃在農曆新年假期旅遊，多地景區推出優惠吸客。其中山西省有106個景區在1月至6月期間，在景區線上平台以優惠價格預售全年首道門票。廣西包括桂林漓江景區等在內的160多個景區對全國遊客實行首道門票5折優惠政策。西藏由1月至3月15日，除寺廟景區外，全區所有景區免費遊覽。福建、貴州、浙江等地也有類似優惠。