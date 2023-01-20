台准跨地區同性伴侶登記結婚　港澳人士適用大陸除外

台灣於2019年成為亞洲第一個同性婚姻合法化的地區，但只限於伴侶兩人同樣為台灣籍，若伴侶其中一人非台灣籍，則無法辦理登記。推動婚姻平權組織周四（19日）稱，內政部當日發函各縣市政府，未來除了兩岸（不包括港澳）同性伴侶，其餘跨地區伴侶均准予登記結婚。

台灣伴侶權益推動聯盟、國際特赦組織台灣分會、台灣同志諮詢熱線協會、彩虹平權大平台、台灣同志家庭權益促進會、台灣人權促進會，以及東南亞跨國同婚交流會，周四發布聯合聲明稱，歷經近4年等待，在台北高等行政法院累積5個有利跨地區同婚的勝訴判決、在新北市訴願會累積4個有利的訴願決定後，當日內政部正式發函各縣市政府改變過去見解，認為同婚已經是台灣公共秩序的一部分。

內政部函文指出，應認可「不得否定使相同性別二人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係」。而為避免個案認定不一，出現不合理差別待遇，未來除了兩岸同性伴侶，其餘跨地區伴侶均適用涉外民事法律適用法第8條規定，准予向戶政機關辦理結婚登記。持續推動婚姻平權的民進黨立委范雲表示，未來不管台灣人的外籍伴侶來自哪一個國家或是港澳，即使那個地區不承認同性婚姻，這對同性伴侶都可以在台灣合法結婚，合法成家，這是台灣展現人權價值，體現性別平等的又一大步。