盜取銀行398萬人民幣　女子整容潛逃26年終落網

浙江省溫州樂清市一家銀行的女職員26年前利用銀行系統漏洞，盜取了398萬元（人民幣，下同，約460萬港元）後， 為躲避抓捕而面部整容，虛構身份。其父向警方舉報女兒，直至去年底她終於落網。樂清市檢察院周二（17日）以貪污罪、偽造身份證件罪、重婚罪對她提起公訴。

1997年，當時僅26歲的陳伊樂在中國建設銀行樂清支行北白象辦事處擔任櫃台職員，她偶然發現自己竟有權限修改儲戶的存款數據，且虛增的存款金額能隨時取現。同年2月，她主動申請調到下級的琯頭儲蓄所上班，並於同年4月獨自潛入所裏，利用操作口令登錄到電腦系統，從事先準備的多個帳戶虛增存款金額共計566萬多元（約655萬港元）後，再前往溫州市區的18個銀行網點提走涉案金額的現款。

為躲避追捕，陳伊樂前往溫州市區某美容醫院整容，並返回位於樂清市北白象鎮山東村的娘家，將部分盜取得來的款項收藏，再到福建開銀行帳戶存入另一部分款項。之後她利用假身份「蔣某紅」在貴州登記戶籍，再利用假身份證到廣東生活。本已結婚的她其後開設公司，再婚並誕下一女。直至她落網前，現任丈夫和女兒均對她的過去懵然不知。